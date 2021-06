Izraelští vědci o čtvrtinu prodloužili život myší. Věří, že to dokážou i u lidí

Pokus spočíval v posílení proteinu sirtuinu označeného jako SIRT6, jehož v organismu s věkem ubývá. Do výzkumu bylo zařazeno 250 myší.

„Je to významná změna v délce života; když si představíte odpovídající nárůst u člověka, vyjde vám, že by mohl žít do 120 let. Změny, které jsme vyvolali u myší, by se mohly přenést na člověka, a pokud se to podaří, bylo by to strhující,“ řekl profesor Chaim Cohen z Bar Ilanovy univerzity. Jeho laboratoř nyní pracuje na preparátech, jež by mohly bezpečně posílit protein SIRT6 u lidí.

Protein života

Je známé, že hladina tohoto proteinu s věkem klesá a že stimulace jeho tvorby by byla prospěšná, napsal server The Times of Israel. Cohen byl podle něj v roce 2012 první vědec, který se začal zabývat zvýšením hladiny této látky u zvířat a prodlužováním délky jejich života. Tehdejší výzkum prodloužil život myších samců o 15 procent, avšak neměl stejný účinek na samičky.