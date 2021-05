Hranici oteplení o 1,5 stupně překročí lidstvo už během pěti let, varuje WMO

Světová meteorologická organizace (WMO) a britský meteorologický úřad uvedly čtyřicetiprocentní pravděpodobnost, že průměrná roční globální teplota překročí hranici 1,5 stupně Celsia oproti dobám před průmyslovou revolucí. A to znamená prolomení hranice, kterou by svět podle Pařížské klimatické dohody neměl ve svém zájmu překročit.

Průměrná roční globální teplota v příštích pěti letech bude pravděpodobně nejméně o 1 °C vyšší než v předindustriálním období, a to v rozmezí 0,9-1,8 °C, uvedla agentura.

„Tohle je víc než jen statistika,“ řekl generální tajemník WMO Petteri Taalas. „Zvyšující se teploty znamenají více tání ledu, vyšší hladiny moří, více vln veder a dalších extrémních projevů počasí a také větší dopady na potravinovou bezpečnost, zdraví, životní prostředí a udržitelný rozvoj.“

V přelomové pařížské dohodě o klimatu z roku 2015 se státy zavázaly omezit nárůst globální teploty na „výrazně méně“ než dva stupně Celsia oproti předindustriální úrovni.

Tato dohoda usiluje o dosažení bezpečnějšího limitu 1,5 stupně, ale závazky, které státy v rámci Pařížské dohody zatím přijaly, k tomu podle klimatologů nestačí – pokud by se jimi svět řídil, pak by do konce tohoto století stoupla globální teplota asi o tři stupně.

Špatná zpráva

Ředitel výzkumu v Granthamově institutu na Imperial College London Joeri Rogelj uvedl, že jediný rok s teplotami nad 1,5 °C by ještě neznamenal, že by byly porušeny cíle Pařížské dohody. „Přesto je to velmi špatná zpráva,“ řekl. „Znovu nám říká, že dosavadní opatření v oblasti klimatu jsou zcela nedostatečná a že je třeba urychleně snížit emise na nulu, aby se zastavilo globální oteplování.“

Tato aktualizace, která byla zveřejněna ve čtvrtek 27. května, uvádí, že pravděpodobnost překročení hranice 1,5 °C se ve srovnání s podobným hodnocením z minulého roku zhruba zdvojnásobila.