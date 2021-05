Na světě žije přes 50 miliard divokých ptáků, odhadují vědci. Nejvíc je vrabců

Zhruba desetina ptačích druhů je ale na hranici vyhynutí, protože jejich populace se snížila na méně než pět tisíc. Řada druhů je podle studie velmi vzácných, člověk naráží v současné době vlastně jen na několik druhů, těch nejrozšířenějších.

Odborníci z univerzity v Sydney zveřejnili svou studii o sčítání ptáků v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. V ní se soustředili na 9700 ptačích druhů z celého světa a jejich četnost odhadovali s pomocí dat ornitologické databáze Ebird za poslední desetiletí. Sčítání se netýkalo domácího ptactva, pokud by se tato zvířata počítala, vypadaly by výsledky úplně jinak. Například roku 2019 žilo na světě asi 25 miliard slepic –⁠ i to ukazuje, jak významný je vliv člověka na přírodu.