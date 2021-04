Vědci odrazují od používání sprejů. Významně přispívají ke znečištění ovzduší, tvrdí

Vědci vypočítali, že v současnosti se ve světových domácnostech používá obrovské množství jednorázových aerosolových produktů. Konkrétně se jedná o více než 25 miliard plechovek ročně. Patří mezi ně například běžně užívané antiperspirační spreje, laky na vlasy nebo třeba různé čističe.

Tento trend ročně vede k úniku více než 1,3 milionu tun organických těkavých látek do ovzduší. To je podle nové studie více, než vypustí všechna vozidla ve Velké Británii. Experti navíc varují, že se situace bude dál zhoršovat a zhruba za třicet let by už mohlo jít dokonce o 2,2 milionu tun těchto emisí.

Zmíněné látky, které je bežně možné najít v aerosolových rozprašovačích, se často uvolňují také například z automobilů. V tomto případě se však v posledních letech emise v některých vyspělých zemích díky cíleným opatřením snížily.