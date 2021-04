Britská varianta koronaviru není více smrtící, tvrdí nové studie. Pacienti ale mají vyšší virovou nálož

Podle dvou nových studií mají pacienti s britskou variantou koronaviru vyšší virovou nálož. Nepotvrdilo se však, že by tato nakažlivější mutace viru měla za následek horší průběh nemoci covid-19 nebo vyšší mortalitu. Britské studie tento týden zveřejnily vědecké časopisy The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health.