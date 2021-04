Pylové zpravodajství je věda. Složitý proces varuje alergiky před hrozbami

Pro řadu lidí představuje jako to příjemnější z ročních obodbí, pyloví alergici ale nejásají – a právě pro ně je v těchto měsících důležitá nejen klasická předpověď počasí, ale i předpověď vývoje množství a druhů pylových alergenů ve vzduchu. Pylovou předpověď zařazuje do svého vysílání i Česká televize v rámci relací o počasí. Jak ale taková pylová předpověď vzniká a co je k jejímu vytvoření potřeba?