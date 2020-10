Led na kometě je nadýchaný jako pěna na kapučínu, ukázala měření sondy Philae

Laurence O'Rourke z ESA, který hrál hlavní roli při hledání modulu Philae na jeho prvním místě přistání, se pokusil najít i to druhé, tentokrát to ale bylo mnohem složitější. „Philae nám zanechal poslední záhadu, která čekala na vyřešení,“ uvedl Laurence. „Bylo moc důležité najít místo přistání; senzory na Philae totiž ukazovaly, že se sonda zabořila do povrchu a s největší pravděpodobností tak odkryla prastarý led ukrytý pod ním. A to by nám poskytlo neocenitelný přístup k miliardě let starému ledu.“