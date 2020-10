Kostra tyranosaura se vydražila za skoro tři čtvrtě miliardy korun

Obří predátor rychle zatočil s počátečním odhadem aukční síně, že by se mohl prodat za šest až osm milionů dolarů (135 až 180 milionů korun), a předvedl obří sílu své přitažlivosti tím, jak překonal dosavadní světový rekord z října 1997. Tehdy tyranosaura zvaného Sue vydražila aukční síň Sotheby's v Chicagu za 8,4 milionu dolarů (asi 194 milionů korun).

Při newyorské dražbě bylo sumy devíti milionů dolarů dosaženo za necelé dvě minuty. Klání mezi třemi sběrateli nakonec trvalo skoro čtvrthodinu, než kladívko odkleplo 27,5 milionu dolarů, k nimž je nutné přičíst poplatky a provize. Dražba byla sice uspořádána v New Yorku, kde se nacházel dražitel, ale nabídky sběratelů přijímaly i pobočky v Hongkongu a v Londýně. Právě dva zájemci zapojení do dražby z britské metropole oživili souboj se sběratelem v New Yorku, který překonal i mezníky v podobě 20 a 25 milionů dolarů.