Japonci otestovali létající automobil. S pilotem vydržel ve vzduchu čtyři minuty

Video of World debut SkyDrive Manned Flight by SD-03 in the summer 2020 Full Version

Šéf SkyDrive Tomohiro Fukuzawa doufá, že by se jejich produkt mohl začít vyrábět už kolem roku 2023. Klíčové podle něj bude vybavit automobil dostatečnými bezpečnostními prvky.

„Z více než stovky projektů, které se po celém světě věnují létajícím automobilům, se jen hrstce povede uspět s člověkem na palubě,“ upozornil pro agenturu Associated Press. „Doufám, že lidé budou chtít tento vůz používat a budou se přitom cítit bezpečně,“ doplnil.

Cíle a realita

Cílem je, aby automobil vydržel létat nejméně 30 minut, ale v současné době se ve vzduchu udrží maximálně 5 až 10 minut. Autoři prototypu by chtěli s dokončeným výrobkem prorazit i na mezinárodním trhu, například v Číně.

Vůz je vybaven elektrickým pohonem, proto by se mohl hodit i do měst, která se potýkají s rostoucím znečištěním. Mohl by se také teoreticky vyhnout zácpám, ale také stoupajícím cenám za lidskou práci – létající auto bude obsahovat autopilota, který by měl být schopný dopravit ho sám bezpečně z místa na místo. Budoucí modely by měly mít i větší množství sedadel.