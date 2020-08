První poskok k Marsu. Prototyp lodi Starship SN-5 prošel zkouškou

Video of Starship SN5 150m Hop

Test byl nejprve odložen kvůli závadě na ventilu motoru Raptor, ale napodruhé už to vyšlo. Starship SN-5 zvládla vystoupat do 150 metrů a poté měkce přistát a celý let vypadal podle expertů velmi kontrolovaně.

Přestože jde zatím jen o prototyp rakety, jež by měla vzniknout až v budoucnosti, jedná se o důležitý krok, který naznačuje, že technologické řešení Starshipu je funkční a použitelné.

Minulost a budoucnost Starshipu

Raketa Starship, kterou společnost SpaceX vyvíjí, by měla sloužit jako znovupoužitelný dopravní systém s rozsáhlými možnostmi využití. Nejprve by tato 118 metrů vysoká loď měla nosit náklad i posádku na oběžnou dráhu Země, později k Měsíci a nakonec až na Mars. Její nejtěžší verze by měla být schopná donést na orbitu naší planety až sto tun nákladu.