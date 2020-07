Antonín Dvořák se před smrtí léčil zvláštními bílými krystalky. Vědci nyní odhalili, o jaký lék šlo

Látka z pozůstalosti Antonína Dvořáka tak byla identifikována jako hexamethylentetramin neboli methenamin nebo urotropin. Jedná se o organickou sloučeninu, která se v minulosti používala k léčbě infekcí močových cest.

V kyselém prostředí se rozkládá za vzniku formaldehydu a amoniaku, formaldehyd přitom působí baktericidně. Do zdravotnictví byla tato látka poprvé zavedena v roce 1899. Antonín Dvořák tedy toto léčivo dostal necelých pět let po jeho uvedení do lékařské praxe a také pouze dva týdny před svou smrtí.

Poslední dny skladatele

Analýza léku potvrzuje hypotézy o skladatelových zdravotních potížích těsně před jeho nečekanou a náhlou smrtí a dokumentuje dobový způsob léčby.