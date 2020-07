Facebook vytvořil virtuální bojiště umělých inteligencí. Zkouší na něm porušovat svá vlastní pravidla

O existenci a možnostech tohoto systému informoval jeho šéf Mark Harman na svém blogu na konci července. Vysvětlil, že „díky WES můžeme využít automaticky zkoumat složité scénáře v simulovaném prostředí.“ Projekt je podle něj zatím ve fázi výzkumu, ale jeho cílem je v budoucnu vylepšovat služby a předvídat možné problémy, než opravdu vzniknou a ovlivní reálné lidské uživatele, kteří Facebook využívají.

V tomto systému spolu mohou najednou komunikovat miliony botů. Tyto autonomní programy se budou pokoušet běžnou rutinu ideálního klidného prostředí Facebooku narušovat činnostmi, které jsou proti jeho pravidlům: například tam nakupovat zbraně nebo drogy. Výzkumníci pak budou sledovat, jak to umělé inteligence dělají, jaké to vyvolává odezvy a zda jsou tyto triky použitelné i pro lidi.

Dopravní omezení na Facebooku

Na základě těchto scénářů pak experti budou připravovat protiopatření, která by takové činnosti mohla zabránit. Právě tento nástroj by měl firmě v budoucnu pomáhat nastavovat pravidla, která by sociální síť učinila lepším a méně toxickým prostředím. Podle Harmona by to mělo být podobné jako simulace, které se využívají pro dopravu.

Podobně jako se podle nich instalují na silnice zpomalovače nebo semafory, mohl by Facebook například měnit frekvenci přidávání příspěvků nebo dokonce automaticky k některým tématům přidávat značky označující pravdivost příspěvků.