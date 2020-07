Ve Švýcarsku vymysleli duhovou čokoládu. Vznikla bez jakékoliv chemie, vědci využili trik od ještěrů

První experimenty tříčlenného vědeckého týmu spočívaly v pokrývání čokolády zlatem nebo oxidy titanu. Výsledek sice byl působivý a čokoláda opravdu tvořila žlutomodré odstíny, ale pro průmyslovou výrobu to bylo nepraktické a drahé. Navíc se vědci obávali, že by lidé jen neradi konzumovali něco s označením typu „oxidy titanu“.

Přirozený hologram

Nakonec našli řešení díky postgraduální studentce Anitě Zinggové, která se ve svém výzkumu zaměřila na materiálové vědy. Ta přišla s novou technologií, kdy se do povrchu tabulky čokolády vytiskne zvláštní tvar - a právě díky němu vzniká na sladkosti „holografický“ vzor. A to, aniž by se do ní přidávala jakákoliv chemikálie, nebo tento proces změnil chuť čokolády.

Výzkumníci přišli s celým technologickým procesem, jak takto duhovou čokoládu masově vyrábět - v současné době už vyjednávají s producenty o tom, kdo by chtěl do projektu vstoupit. Uvažují také o tom, že by výrobu v menším množství rozjeli sami, nemělo by to být ani drahé ani náročné.