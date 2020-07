Remdesivir k inhalaci se začal testovat na lidech. Může pomoci pacientům s lehčím průběhem covidu

Remdesivir vyvinul tým americké firmy Gilead Sciences vedený Čechem Tomášem Cihlářem. Nová ihnalační forma by měla usnadnit jeho užívání; její testy probíhají na 60 zdravých pacientech. Vědci tedy v této fázi neověřují, zda je látka účinná, ale pouze to, jestli je bezpečná a tolerovaná lidským organismem. Taková část testování se nazývá Fáze 1a.

Pokud se ukáže, že je tato podoba remdesiviru bezpečná a účinná, měla by se podávat zejména pacientům, kteří nejsou nemocní dost na to, aby to vyžadovalo hospitalizaci. Mělo by to urychlit jejich léčbu a udělat průběh nemoci snesitelnějším.

Současná forma, která je schválená k použití, se podává jen nemocným s nejhorším průběhem a nitrožilně. Podle rozsáhlé americké studie urychluje uzdravení průměrně o čtyři dny a mírně zvyšuje šanci léčeného na přežití. Aplikace remdesiviru tedy pomáhá zejména tím, že urychlením léčby brání přetížení nemocnic.

Problémy s remdesivirem

Remdesivir měl původně sloužit jako lék pro nemocné s ebolou, jeho účinky však byly jen malé. V případě covidu-19 nejsou jeho účinnost a případné vedlejší účinky plně objasněny. Gilead Sciences má příslušná data dodat do prosince. Poptávka po remdesiviru prudce stoupá, protože výsledky studií jsou slibné. Ukázaly, že pacienti, kteří lék dostávají, se zotavují rychleji a jejich hospitalizace je kratší.

Na začátku července USA oznámily, že hodlají nakoupit téměř veškerou produkci remdesiviru Gileadu a že Evropské komise s firmou jedná o zajištění léku pro EU. Německo a Velká Británie ohlásily, že mají zatím dostatečné zásoby.

Mimo USA má výrobní licenci devět firem. Česká republika povolila podávat remdesivir zatím do konce února 2021. Gilead Sciences současně ohlásila, že v USA a dalších rozvinutých zemích bude stát dávka použitelná k pětidenní léčbě 2340 dolarů (zhruba 55 800 korun).