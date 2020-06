Český respirátor získal evropskou certifikaci. Zaujal NATO i americké námořnictvo

Certifikace otevírá cestu na evropské i světové trhy

Lazarov si podle svých slov nedovede představit nic lepšího, co by se jejich produktu mohlo stát. Ocenil také to, že díky tomu vznikl spin off, který přenesl akademické znalosti do průmyslu.

Právě ve spin off firmě Trix Connections Lazarov dohlížel na vývoj modelu pro sériovou výrobu. „Nejtěžší bylo vyladit formu pro masku. Podařilo se to za pět minut dvanáct, abychom stihli certifikační proces podle plánu.“

Firma Cardam už na počátku května předala pět tisíc kusů nového modelu respirátorů ministerstvu zdravotnictví. Podle dohody má dalších 45 tisíc kusů dodat po získání plné certifikace. Mluvčí CZG - Česká zbrojovka Group Eva Svobodová řekla, že firma už předala Správě státních hmotných rezerv další tisícovku, zbytek dodá do dvou měsíců.