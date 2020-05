Britští vědci se snaží naučit psy, aby po čichu poznali nemocné s koronavirem

Na projektu, který britská vláda podpořila půl milionem liber, spolupracují výzkumníci z London School of Hygiene & Tropical Medicine s Univerzitou v Durhamu a charitou Medical Detection Dogs.

Změnu tělesných pachů přitom podle něj způsobují i onemocnění dýchacích cest. „To v nás vzbuzuje naději, že psi budou schopni detekovat také covid-19,“ řekl Logan. V případě, že by byl projekt úspěšný, mohlo by to znamenat revoluci při odhalování této nemoci a současně také možnost screeningu velkého počtu lidí.

Pro výcvik mají vědci k dispozici vzorky od pacientů z londýnských nemocnic. S nimi pak budou trénovat šestici psů, aby se naučila covid-19 po čichu rozeznat. Odborníci přitom věří, že každý pes by mohl za hodinu „otestovat“ až 250 lidí a s vysokou úspěšností.