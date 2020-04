Asi 15 procent mužů si po toaletě nemyje ruce. Jsou v tom dvakrát horší než ženy

„Můžete třeba jít na letišti na toalety, a když vyjdete ven, někdo se vás zeptá: ,Umyl nebo umyla jste si ruce?‘ A co odpovíte? Samozřejmě ano,“ řekl Carl Borchgrevink z Michiganské státní univerzity.

Vědci museli vymýšlet chytré způsoby, jak tyto údaje získat, protože většina lidí vám řekne, jak důležité je umýt si ruce po návštěvě toalety – a to i v případě, že to sami nedělají.

Když se vědci lidí jen dotazovali na jejich zvyky týkající se mytí rukou, zjistili, že „údaje, které lidé hlásili, jsou trochu moc vysoké“, řekl Borchgrevink. Aby získali spolehlivější informace o tom, co lidé doopravdy dělají poté, co použili záchod, Borchgrevink pověřil 12 asistentů, aby nenápadně postávali na čtyřech různých toaletách v kampusu i mimo něj a sledovali, co téměř čtyři tisíce mužů a žen udělají. Výsledky studie z roku 2013 vědce šokovaly.

Jen pět procent lidí si myje ruce správně

Zhruba 15 procent mužů si ruce neumylo vůbec, stejně jako sedm procent žen. Když už si ruce umyli, jen 50 procent mužů použilo mýdlo v porovnání se 78 procenty žen. A celkově jen pět procent lidí, kteří použili toaletu, si myli ruce dost dlouho na to, aby zabili bakterie, které mohou způsobovat infekce.