Poslechněte si koronavirus. Vědci ho převedli na hudbu, pomůže to analýze

Stejně jako ostatní proteiny jsou i tyto ostny, které tvoří charakteristickou koronu, jež dala viru jméno, tvořené kombinací aminokyselin. Vědci z MIT je převedli pomocí technologie zvané sonifikace na noty: každé zapojené aminokyselině přiřadili jednu notu – a ty pak tvoří hudbu. Aminokyseliny se buď zavinují, anebo jsou rozvinuté – tyto rozdíly autoři popsali délkou a hlasitostí not.

K čemu to je?

Podle odborného časopisu Science tento nový formát pomáhá vědcům snadněji najít v proteinu místa, na něž by se daly cílit účinnější léky nebo protilátky – tím, že budou hledat specifické hudební vzory, které těmto místům odpovídají. K tomu je potřeba nejprve sonifikovat i další proteiny, naštěstí to netrvá dlouho, ani to nevyžaduje nadměrnou výpočetní kapacitu.

Podle autorů výzkumu je to nejen rychlejší, ale především intuitivnější než konvenční metody, které se ke studiu proteinů dnes využívají – například takzvané molekulární modelování. Vědci doufají, že tato netradiční cesta jim pomůže najít protein, který by na hrot nového koronaviru dokonale pasoval – a tím mu zabránil vstoupit do buňky.