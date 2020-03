Elon Musk přišel o konkurenta. Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli

Její situace znamená, že o práci nyní přijde většina z pěti stovek zaměstnanců – zachována zůstanou jen místa lidí, kteří se starají o provoz družic, které byly již vynesené do kosmu. Co bude se satelity do budoucna, podle webu Wired není zatím jasné, sama společnost to neuvedla.

Založil ji podnikatel Greg Wyler roku 2012. Patřila k největším konkurentům společnosti SpaceX, která náleží miliardáři Elonu Muskovi – ta provozuje podobný satelitní systém Starlink.

Už dříve se OneWebu podařilo získat investice ve výši přes 3,5 milardy dolarů – mezi její hlavní investory patřily společnosti Virgin Group, Qualcomm a Airbus. Cílem firmy bylo začít nabízet své služby přibližně na konci letošního roku.