Lidem hrůzou šedivěly vlasy a umírali v polích. Nálet na Prahu před 75 lety zanechal skoro 600 obětí

„Bydleli jsme na kraji ulice a tam bylo pole a na něm stoh slámy a já jsem se chtěla do toho stohu slámy schovat. Nepustili mě a švagr říkal: ‚Ne, ne, ne, do sklepa.‘ Žádnou újmu jsme neměli, akorát okna rozmlácená. (…) Jeli jsme do Počernic a všude mrtví. A v tom stohu, kam jsem se chtěla schovat, tam utíkali lidé ze Kbel. Ten byl prý plný krve. Bylo v něm hrozně moc lidí a všichni byli mrtví,“ vzpomínala na březnový nálet na sklonku války pro Paměť národa Anna Skákalová.

Předchozí bombardování se uskutečnilo na Popeleční středu 14. února 1945, to březnové připadlo zase na Květnou neděli. Přestože tak mohli být Pražané poučení z nedávného náletu, opět kvůli nesprávnému vyhodnocení situace zemřelo více než 500 lidí.

Lidé se báli sklepů, proto utíkali do polí a tam je zabíjely střepiny

Při únorovém náletu zemřelo asi 700 lidí. Mnozí z nich totiž na sklonku války nečekali, že by ještě město, kterému se do té doby bombardování vyhýbalo, měly zasáhnout pumy. Proto se navzdory poplachu někteří Pražané neschovali a mnozí kvůli tomu zemřeli. Šest týdnů poté si únorové bombardování a jeho následky ještě zdejší obyvatelé zřejmě dobře pamatovali, přesto se opět do krytů neschovali.