Znečištěné prostředí přispívá ke ztrátě vlasů, prokázal výzkum

Jako houba, která do sebe vstřebává všechno, co je ve vzduchu, tak i vlasová pokožka do sebe vsakuje mikročástice z prachu, těžkých kovů a výfukových plynů. Ty postupem času poškozují vlasové kořínky a přispívají k vypadávání vlasů.

Nejhorším obdobím pro vlasy je v tomto smyslu zima, kdy se topí a městský provoz je intenzivnější, takže roste i úroveň znečištění. Deštivé dny pak přispívají k pronikání znečišťujících látek. „Substance, které se usazují na vlasové pokožce, spouštějí mechanismy zánětu a oxidačního stresu s příznaky jako je podráždění, pocení a také bolest,“ uvedla Marcella Ribuffová z Dermatologického institutu v Římě.

Smog jistě není jediným faktorem. Vlasy padají i těm, kdo žijí v horách, kde je vzduch čistší. Člověku v průměru denně vypadne deset až padesát vlasů, což je přirozené. Když jich za den vypadne více než sto, lze hovořit o nemoci. Kromě genetiky má na vypadávání vlasů vliv stres, slunění, drastické a nevyvážené odtučňovací kůry a některé léky, například antidepresiva. Po zhruba šesti měsících vlasy znovu narostou.