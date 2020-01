Australský pták opakuje zvuky, které slyší nejčastěji. Teď je to hasičská siréna

Agresivní pohroma Austrálie

Dokonce se naučili napodobit velmi zdařile psí štěkot nebo vyzvánění mobilních telefonů – všechno jsou to zvuky, které tito ptáci slyší často. Podle vědců se zpěvní ptáci dorozumívají složitým způsobem, ke kterému patří schopnost napodobovat další exempláře svého druhu. K tomu se jim hodí „trénovat“ všemožné další hlasy.

Flétňáci však zároveň patří k nejagresivnějším tvorům v Austrálii. Vždy v září, když začíná dvouměsíční sezona jejich hnízdění, se stávají extrémně teritoriálními a žárlivě si střeží oblast v okolí svého hnízda. Během této doby nalétávají na cokoliv, co pokládají za riziko. A protože flétňáci žijí ve městech, stávají se jejich cílem nejčastěji lidé.

Takové útoky mají i vážné následky. Například sedmašedesátiletý muž zemřel vloni na začátku září poté, co na něj při jízdě na kole v australském Wollongongu zaútočil flétňák. Důchodce jel podél Nicholsonova parku, když se na něj vrhl agresivní pták. Muž se mu pokusil ujet, ale narazil do sloupu a utrpěl při tom vážná zranění hlavy, jimž po převozu do nemocnice podlehl.

Jen týden poté zase nechala radnice v Sydney utratit flétňáka, který během několika let způsobil řadě lidí různě závažná poranění.

Flétňáci útočí na člověka téměř vždy jen zezadu, a tak místní používají spoustu podivných způsobů, jak je přechytračit.