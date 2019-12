Nechceme zničit hvězdné nebe, oznámila SpaceX. Na svém satelitu zkouší speciální barvu

Problémem družic Starlink je nejen to, že dobře odrážejí světlo, ale především to, že jich SpaceX plánuje na oběžné dráze rozmístit asi 12 tisíc. Takové množství podle odborníků kvůli světelnému znečištění výrazně zkomplikuje pozemské pozorování hvězd .

Video of SpaceX Starlink Satellites Spotted Over Netherlands

SpaceX výtky vůči možným srážkám odmítá a tvrdí, že satelity Starlink budou vedle poskytování internetu monitorovat i pohyb kosmického smetí, které na oběžné dráze už je. K výhradám astronomů ale firma uvedla, že jim rozumí.

Provozní šéfka vesmírné společnosti Gwynne Shotwellová podle portálu Space News řekla, že jeden z 60 satelitů připravované série bude ve spodní části vybaven zkušebním nátěrem proti odrazivosti světla. Zda to bude fungovat dostatečně, Shotwellová zatím neví.

Jak napravit chyby

„Zkoušíme to a děláme chyby, abychom zjistili, jak to nejlépe vyřešit,“ uvedla a dodala, že SpaceX tento problém vnímá velmi vážně. Experimentální nátěr je podle ní prvním z několika kroků k nápravě situace. „Chceme ujistit, že děláme správnou věc, aby se malé děti mohly dál dívat do svých teleskopů,“ poznamenala. Astronomie je podle ní jedním z důvodů, který v dětech podporuje zájem o vesmír.

Shotwellová k problému uvedla, že s ním nikdo při návrhu satelitní sítě nepočítal. „Nikdo na to nepomyslel,“ řekla. „My jsme na to nemysleli a ani astronomická komunita na to nemyslela,“ prohlásila.