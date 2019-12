Praha má vlastní ďábly. Stanou se hvězdami australské expozice v zoo

Do pražské zoo dorazili z Tasmánie ohrožení ďáblové medvědovití. Vačnatci známí také jako tasmánští čerti budou do konce března v přísné karanténě a zatím je není možné natáčet. Od jara se ale mají stát hlavním lákadlem chystaného australského pavilonu. Umisťování čertů do světových zoologických zahrad je součástí plánu na jejich záchranu.