Někteří politici vůbec netuší, že by měli vědět víc, říká profesor historie z Princentonské univerzity

„Dějepis je ve Velké Británii povinný do 14 nebo 15 let. Británie má hodně historie a pokud máte pouze dvě hodiny týdně po omezený počet let, jednoduše to nestihnete probrat. A je to i případ politiků: spousta z nich je historicky neinformovaná. A nejen, že neví mnoho z historie. Neví ani, že by měli vědět víc,“ řekl Cannadine v pořadu Hyde Park Civilizace.

Jako historika jej nejvíc zaujaly osobnosti britských konzervativních politiků, kteří tvořili dějiny 20. století, tedy Winstona Churchilla a Margaret Thatcherové. Právě jí věnoval jednu ze svých posledních knih, která vyšla roku 2017. Vybral si ji také proto, že mu připomínala učitelku, která ovlivnila celý jeho život.

„Její motto ve škole bylo, že jedině to nejlepší je dostatečně dobré. Přiměla nás všechny pochopit, že bychom se měli vždy snažit využít naše nadání a schopnosti na maximum. Až později v životě jsem si uvědomil, jaké jsem měl štěstí, když jsem šel do školy, kterou vedla tahle tyranská, nesmírně důležitá a vlivná postava.“

„Když pak paní Thatcherová přišla na scénu několik desetiletí později, měl jsem trochu pocit, že ji znám, protože paní Thatcherová byla slečna Thurmanová vynásobená asi stovkou. Považuji Margaret Thatcherovou za neuvěřitelně zajímavou postavu a mám pro ni jistý tajný obdiv,“ svěřil se Cannadine.