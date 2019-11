Okolí islandské sopky se otřásá. Případný výbuch by ochromil leteckou dopravu v Evropě

V současné chvíli tak neexistují žádné náznaky, které by mohly potvrdit bezprostřední hrozbu erupce. To se ale může kdykoliv změnit. Pokud by však k výbuchu přece jen došlo, podle simulace webu Severe Weather Europe by popel ze sopky vystoupal až do desetikilometrové výšky.

To by na několik dní ochromilo leteckou dopravu nad Skandinávií a střední i východní Evropou. Mimo to by hrozily také značné hospodářské škody, a to podobně jako v roce 2010, když vybuchla islandská sopka Eyjafjallajokull.