Koalové v ohrožení. Populární vačnatci si musí rozšířit jídelníček

S nápadem na řešení koalího problému přišla molekulární bioložka Michaela Blytonová, když zkoumala, jak klesla populace těchto vačnatců na mysu Otway. „Kvůli hladu došlo k sedmdesátiprocentnímu úbytku, bylo to hodně depresivní,“ říká.

Ukázalo se ale přitom něco zajímavého. I když koalové hladověli, nezačali žrát listí jiného druhu blahovičníku, latinsky nazývaného Eucalyptus obliqua. „A to přesto, že někteří koalové se živí výhradně listím z tohoto stromu,“ poznamenala vědkyně.

Vedlo ji to k myšlence, že koaly omezuje v tom, co jsou schopni konzumovat, jejich střevní flóra. Nesmírně složitý ekosystém s biliony virů, bakterií, archeí a eukaryot. S kolegy proto začala řešit otázku, zda by koalům nepomohla transplantace stolice zvířat, která jsou schopna požírat i jiný druh eukalyptu.

Právě přenosem stolice se může střevní mikroflóra transplantovat nejlépe. Tato metoda se v posledních letech používá také u lidí, pomáhá u průjmového onemocnění způsobeného bakterií Clostridium difficile.