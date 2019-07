Nové archeologické metody naznačují, že lidé přišli do Evropy dřív, než se předpokládalo

Vědci zřejmě doplnili další dílek do poznání evoluce člověka. V posledním čísle prestižního časopisu Nature prezentují nově prozkoumanou část lebky ze severního Řecka. Její stáří odhadují na víc než 210 tisíc let, což by znamenalo, že naši předci zřejmě obývali jižní Evropu mnohem dříve, než se předpokládalo.