Záhadná anomálie na Měsíci: Astronomové našli pod největším kráterem Sluneční soustavy velké množství hmoty

„Představte si, že máte hromadu kovu pětkrát větší než Velký ostrov na Havaji a zakopete ji do země. A to zhruba odpovídá té nečekané hmotě, kterou jsme našli,“ popsal šéf výzkumu Peter B. James. Pro lepší pochopení – Havaj měří asi 10 tisíc kilometrů čtverečních.

Tento objev oznámil tým z americké Baylor University. Samotný kráter South-Pole Aitken je obrovský, má průměr kolem 2500 kilometrů, což je víc než vzdálenost mezi Prahou a Moskvou. Hloubka kráteru je až 13 kilometrů. Přes jeho velikost ho ze Země nemůžeme vidět, skrývá se totiž na odvrácené straně Měsíce.

Asteroid ukrytý pod povrchem Měsíce

Nový výzkum této oblasti vyšel v odborném časopise Geophysical Research Letters. Vědci využili data z misí NASA, které měřily vlastnosti kráteru. „Když jsme zkombinovali údaje o měsíční topografii s daty sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, objevili jsme nečekaně velké množství hmoty stovky mil pod kráterem South Pole-Aitken,“ uvedl profesor James.

„Jedním z možných vysvětlení této hmoty je kov z asteroidu, díky němuž tento kráter mohl vzniknout,“ míní. Naznačují to počítačové modely, podle nichž by bylo možné, aby se velký asteroid s jádrem ze železa a niklu zabořil hluboko pod povrch Měsice. „Spočítali jsme si to a ukázalo se, že jádro asteroidu by mohlo zůstat po dopadu pod povrchem Měsíce až do současnosti,“ dodal James.