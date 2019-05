Opice v Indii stále častěji útočí na lidi. Pomoci má věda

Ale konflikty mezi lidmi a opicemi byly v minulosti zřídkavé, zvířata totiž žila daleko od lidí a nepřicházela s nimi do styku. Jenže v posledních letech se zejména makakové dostávají do blízkosti lidí čím dál častěji. Proč? Rozsáhlé kácení lesů, klimatické změny a další faktory spojené s lidskou činností vedou k tomu, že opice se stěhují do oblastí lidských sídel, kde najdou alespoň nějakou potravu, nejčastěji na skládkách, ale mnohdy také přímo na ulicích a v lidských domovech.

V jiných oblastech země se pokoušejí vyřešit problém jinak, a to pomocí vědy. Kastrace je totiž kromě neúčinnosti i drahá, v jednom z projektů ve městě Ágra se ukázalo, že kastrace jednoho makaka přijde v přepočtu na asi 12 tisíc korun. Indie tedy chce nyní učinit makaky neplodnými hromadně, pomocí chemických prostředků. Zvažuje se, že by se ve formě ochucených tabletek mohly dávat hromadně do míst, kde opice žijí. Tato cesta by měla být mnohem levnější a účinnější.

I tento pokus o řešení by ale mohl přinést více problémů. Výzkumy přírodovědců totiž prokázaly, že pokud tlupa makaků narazí na nějakou potravu, tak většinu sní dominantní zvíře a ostatním nechá jen zbytky. Dá se také očekávat ještě větší rozbití fungujících tlup, což povede k silnější agresivitě přeživších zvířat, varoval biolog Sindhu Rádhakrišna pro Hindustan Times.