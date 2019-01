Kvantové technologie změní 21. století, řekl v rozhovoru pro ČT nobelista Serge Haroch

Za lepší pochopení této pozoruhodné části naší reality vděčí lidstvo Sergi Harochovi, který to na začátku 80. let dokázal pokusy na pomezí fyziky a optiky. Průkopníkem experimentální kvantové fyziky se stal díky experimentům, při nichž spolu reagovaly třeba fotony coby částice světla a jednotlivé atomy.

Za to obdržel v roce 2012 Nobelovu cenu za fyziku – a to napůl s Davidem Winelandem. A nyní byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace.

„Pracuji s věcmi, které prostým okem neuvidíte,“ říká Haroch. „Ale můžete si je představit – a i to je krásné. Abyste pochopili to téma, abyste rozpoznali vztahy mezi tím, co studujete, potřebujete představivost.“

Kvantový svět nám může připadat zcela vzdálený, nesmyslný, a tedy nepraktický. Ale podle Harocha má jeho výzkum smysl. „Bez tohoto pochopení bychom neměli počítače, neměli bychom lasery, neměli bychom GPSky ani mobily. Neznali bychom třeba ani magnetickou rezonanci. Všechny tyto přístroje, které změnily dvacáté století, vycházejí z toho, že jsme dokázali pochopit mikroskopický svět.“

Všechno poznání, které zlepšilo naše životy, pochází podle Harocha z toho, že chápeme, jak věci fungují na mikroskopické úrovni. Právě proto ji musíme zkoumat dál a ještě detailněji.

Kvantové století

Vědec věří, že do konce jednadvacátého století přijde množství dalších vynálezů a objevů, které budou z tohoto vědního oboru vycházet. „Někteří lidé si myslí, že naším nejvyšším cílem je kvantový počítač, tedy stroj, který počítá podle pravidel kvantové fyziky. Ale aby se tohle stalo, musíme ovládat množství částic a udržet je v kvantovém stavu,“ popisuje Haroch nástrahy svého oboru. „Nejsem si vůbec jistý, že se nám to podaří,“ uklidňuje obavy, které říkají, že kvantové počítače by zcela změnily svět a velmoci, která by je měla první, by daly vlastně nadvládu nad všemi oblastmi informatiky.