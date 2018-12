Koráli, kteří přežili klimatickou změnu, jsou mnohem odolnější vůči horku

Zjistili, že bělení, které zasáhlo oblast v roce 1998, se podařilo uniknout jen sedmi procentům korálů. A 61 procent všech korálových útesů bylo alespoň jednou bělením zasaženo. Poté, co útes zasáhla vlna veder v létě roku 2016, následovalo masivní vymírání korálů – nejhůř byla postižená severní část.

Vědci si vysvětlují schopnost přežít u korálů procesem, jemuž říkají „ekologická paměť“. Objevil se na nejsevernější části australského Velkého korálového útesu. Biologové to popsali v odborném časopise Nature Climate Change. Během výzkumu sledovali, jak poškození útesů vlivem nadměrného tepla ovlivňuje jejich bělení.

Ti koráli, kteří přežili, byli o rok později vystaveni velmi podobnému problému. Vlna veder se vrátila a nastalo další bělení. Stalo se ale něco nečekaného: mořští žahavci, kteří zvládli krizi z roku 2016, byli při nové katastrofě mnohem odolnější; jako by se dokázali přizpůsobit.

„Byli jsme zaskočení, když jsme loni narazili na fakt, že bělení korálů bylo slabší – přitom vlna horka byla ještě horší než rok předtím,“ uvedli vědci. Jako hlavní příčinu vidí to, že druhy korálů více citlivé na teploty předloni zemřely, ale ty odolnější se přizpůsobily.

„Mrtvé korály už podruhé neblednou,“ vysvětlili autoři. „Severní část útesu ztratila miliony korálů citlivých na teplo už roku 2016; většina přeživších byly odolnější druhy. V důsledku blednutí se složení druhů korálů na útesu velmi rychle mění.“

Vědci věří, že dopady roku 2017 vyšly z podmínek, které koráli vnímali o rok předtím – říkají tomu ekologická paměť. Ukazuje to podle nich, že tyto opakující se události fungují jinými způsoby, než se očekávalo.

Roste teplota i kyselost mořské vody

Koráli blednou kvůli úhynu barevných řas, které fungují jako zdroj kyslíku a živin. Pokud dojde k poklesu teploty vody, mohou se ještě vzpamatovat, jinak definitivně umírají.

„Čelíme rostoucí teplotě oceánů a zvyšování kyselosti vody. To způsobuje korálům velké problémy, protože během růstu nebo jen přežívání čelí podvodním vlnám horka. A od osmdesátých let se to stále zhoršuje,“ popsal nedávno jádro problému mořský biolog Ove Hoegh-Guldberg.