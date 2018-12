Noam Chomsky změnil jazykovědu a tvrdě kritizuje USA i kapitalismus. Narodil se před 90 lety

Podle Chomského existuje jakási univerzální gramatika, která je vrozená, a nikoli naučená během života – a je univerzální, tedy všichni lidé ji mají stejnou. Jednotlivý člověk se tedy podle něj rodí se základní gramatickou šablonou, do které snadno zapadne jakýkoli světový jazyk.

Podle Chomského lingvistické teorie lze ve všech jazycích světa najít jisté společné znaky, které naznačují existenci obecných struktur či tvůrčích schémat mysli. Tato schémata nelze nikdy získat vývojem, nýbrž jsou lidem dle Chomského vrozena. Jeho teoriím je ale někdy vytýkáno, že jsou příliš úzce svázány se systémem angličtiny, přestože on sám hovoří několika jazyky.

Podle internetového hlasování z roku 2005 Top global intellectuals of 2005 a časopisů Prospect magazine a Foreign policy byl zvolen nejvlivnějším globálním intelektuálem světa.

Nejvýznamnější žijící jazykovědec a „zakladatel moderní jazykovědy“ Chomsky, který napsal desítky knih, byl do roku 2017 emeritním profesorem lingvistiky na Massachusettském technologickém institutu (MIT), letos začal učit na Arizonské univerzitě v Tucsonu. Jeho teorie generativní gramatiky bývá považována za největší přínos teoretické lingvistiky dvacátého století.

Jazykovědec se přitom opírá hlavně o to, jak rychle jsou malé děti schopné osvojit si jazyk – a také to, že se to děje po celém světě, napříč všemi řečmi, v podstatě úplně stejně a podobnou rychlostí.

Chomsky dokonce popsal několik vlastností této univerzální gramatiky – o tom, zda platí opravdu univerzálně, se vedou už desítky let vášnivé debaty. Jedním ze sporů, který je mezi lingvisty nesmírně populární, je například existence jazyka pirahá, jímž mluví stejnojmenný kmen v Amazonii – jejich řeč údajně tato univerzální pravidla nezná.

Chomsky v Česku

Menší pozdvižení způsobil Chomsky i při své dosud jediné návštěvě ČR v roce 2014, kdy obdržel nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR. Na lingvistické konferenci v Olomouci řekl, že „disidenti v komunistických státech východní Evropy byli protežováni západními velmocemi a jejich utrpení nebylo ve srovnání například s odpůrci režimů v Latinské Americe nijak výjimečné“.

Dokreslil to projevem československého disidenta a později prezidenta Václava Havla v americkém Kongresu v roce 1990. Havel v Kongresu vystoupil se svým projevem krátce poté, co v Salvadoru armáda na místní univerzitě podle Chomského zavraždila šest předních latinskoamerických intelektuálů. „Vzápětí nato přijel Havel do Spojených států, kde měl projev před Kongresem, za který sklidil obrovský úspěch a aplaus. Vlastně tam chválil USA jako obránce svobody,“ uvedl Chomsky.