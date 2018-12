„Sedím v pískovišti,“ informuje sonda InSight z Marsu. Pro NASA je to úžasná zpráva

Sonda InSight se nachází v mělkém kráteru naplněném prachem a pískem. Tento kráter vznikl s velkou pravděpodobností po dopadu meteoritu. „Vědecký tým doufal, že modul přistane v písčité oblasti s několika kameny, takže nemůžeme být šťastnější,“ komentoval výsledky šéf mise Tom Hoffman. „Na Marsu samozřejmě nejsou žádné přistávací plochy ani letiště, takže přistání na něčem, co vypadá jako pískoviště bez velkých kamenů, hodně pomůže hladkému vysunutí přístrojů a také je to ideální místo pro to, abychom mohli začít vrtat,“ dodal.

Přístroj jménem HP3, který bude měřit teplo uvnitř Marsu, i citlivý seismometr SEIS by měly s kameny problém. „Pískoviště“ jim maximálně vyhovuje a dává vědcům naději, že se podaří zjistit co nejvíc informací o Rudé planetě.