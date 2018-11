Indie se mění v telekomunikačního obra. Předchází si ji Facebook, Google a další korporace

A o zákazníky se vede intenzivní boj. Velký trh a tlak na nízké ceny – to jsou příčiny, proč právě Indie bude podle expertů ovlivňovat podobu internetu ve zbytku světa.

Pro firmy jako Google, Amazon nebo Facebook je to země s nevyčerpanými možnostmi, takže se tu již testovalo množství inovací. Světlo světa zde už spatřila odlehčená verze aplikace Uber a třeba seznamka Tinder zde poprvé představila své rozšířené možnosti pro ženy. V Indii debutovala také off-line verze YouTube nebo Google Maps.

Není to ale snadné, často odlehlé nebo dokonce zcela izolované oblasti komplikují pokrytí signálem. Lidé kvůli němu musí urazit i delší vzdálenosti – nebo vylézt třeba na strom, jako se to před časem stalo v jedné z osad tamnímu ministrovi.

Pro mnoho obyvatel jsou smartphony cenově nedostupné

V Indii kvete také výroba chytrých telefonů. Velké firmy jako Xiaomi nebo Oppo tam kvůli levné pracovní síle zakládají továrny – svou největší letos v zemi otevřel i jihokorejský Samsung. Smartphony stejně jako stabilní internet jsou ale stále pro mnoho obyvatel stále cenově nedostupné.

Rajan Anandan, ředitel indické pobočky Google, tento stav potvrzuje: „Kdybych se zítra vzbudil a mohl něco indickému internetu přát, pak by to byly daleko dostupnější a kvalitnější smartphony. Pokud bychom toho dosáhli, doslova přes noc by se podle mě zdvojnásobil počet indických uživatelů. Indie už zkrátka nechce být v závěsu. Technologičtí giganti si slibují, že už brzy půjde příkladem v mnoha směrech.“