Mexická rybka může ukázat, jak pomoci lidem po infarktu. Zkoumá se možnost regenerace svalů v srdci

Jeskynní tetry se dostaly do izolovaných jeskynních systémů v severní části Mexika zřejmě při povodních; už odsud ale nebyly schopné uniknout. To se stalo přibližně před 1,5 milionu let, takže tyto tetry měly dostatek času podstoupit evoluční změny, jež je na život v extrémním prostředí jeskyní přizpůsobil. Dokázaly to například tím, že ztratily zrak, který v temnotě nepotřebují, ovšem zároveň přišly o schopnost regenerace srdeční tkáně.

Vědci tudíž mohli porovnat oba typy rybek; věděli přesně, po čem pátrají. Našli dva geny označované jako lrrc10 a caveolin, které byly mnohem aktivnější u rybek z řek, u nichž došlo k poškození srdce. Poté, co to zjistili, dokázali vypnout gen lrrc10 u dalších druhů ryb schopných regenerace, například u dánia pruhovaného.

Ukázalo se, že pokud gen opravdu nefunguje správně, pak si dánia nebyla schopná tkáň správně opravit – zůstane pak zjizvená. A to jí brání správně fungovat, nemůže tedy docházet ke standardnímu cyklu srdeční činnosti a srdce potom špatně rozvádí krev po těle.

Oba výše jmenované geny se nacházejí také u člověka – o lrrc10 se už ví, že je spojený s kardiomyopatií, což je skupina onemocnění srdečního svalu spojených s poruchou srdeční funkce.