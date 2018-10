NASA pozorovala u Antarktidy bizarně pravidelný ledovec. Jak vznikl?

Podle vědců z NASA to zatím vypadá, že se ledovec musel teprve nedávno ulomit z Larsenova šelfového ledovce C – od něj se odlamuje velké množství různě velkých ledových ker, naposledy to byla v červenci 2017 obří kra jménem A68, která byla dvakrát větší než Lucembursko.

Náhodný objev

„Ve skutečnosti mě zajímal mnohem víc ledovec A68, nad kterým jsme měli prolétat, ale říkal jsem si, že takhle pravidelný ledovec je zajímavý a vlastně dost fotogenický, tak jsem pořídil pár fotek,“ dodal Harbeck.