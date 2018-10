Protézy se učí otevírat pivo. S nejtěžšími úkoly pomáhá umělá inteligence

Doposud byly robotické protézy lidských rukou značně neobratné. Přestože se vědcům a lékařům dařilo čím dál lépe napodobovat vzhled opravdových lidských končetin, jejich funkce je těžko napodobitelná. Aby uspěli, muselo by se povést, aby končetina správně rozpoznala signály z mozku a pak je převedla na přesně požadovaný pohyb.

Což je nesmírně složitá operace, kterou se zatím vědcům nedařilo ani zdaleka zvládnout. „U starších verzí protetických končetin zachytávaly elektrody sílu signálů, ale bylo to, jako naslouchat orchestru a vědět jen to, jak hlasitě hrají,“ popsal pro magazín Wired Blair Lock, ředitel společnosti Coapt, která patří mezi několik hráčů, jimž se daří v současnosti tato omezení překonávat.

Když si ruka povídá s čipem

Dosahují toho pomocí umělé inteligence. Ta totiž umožňuje pomocí strojového učení sledovat, jaká centra v mozku se člověk s amputovanou končetinou pokouší používat. Následně zkouší tento signál převést tak, aby mu robotická končetina rozuměla.

Jak to vypadá? Jde o nesmírně náročný proces, během něhož pacient s amputovanou končetinou celé hodiny sleduje tablet nebo počítačový monitor. Na něm se pohybuje lidská ruka a pacient se zkouší představit, jak by s ní pohnul on. Přitom je pomocí elektrod připojený k počítači s programem strojového učení, který tyto impulzy zkouší rozpoznávat a ukládat si je do databáze, jež je pak součástí samotné končetiny.