Finsko uzavírá naprostou většinu hraničních přechodů s Ruskem. Důvodem je migrace

Finsko v posledních týdnech zaznamenalo příchody stovek migrantů přes východní hranici s Ruskem, která je dlouhá 1340 kilometrů. Polovinu přechodů na této hranici Finsko uzavřelo už minulý týden. Týkalo se to těch nejvytíženějších na jihovýchodě země a v provozu zůstaly jen ty v severní části hranice.

Helsinky opatření zdůvodňují rostoucím počtem migrantů z Iráku, Sýrie, Jemenu, Somálska a dalších zemí bez platných dokladů. Orpo už dříve prohlásil, že Rusko těmto lidem nebrání, aby se dostali na hranici s Finskem, ale naopak jim s dopravou pomáhá. Rusko kvůli uzavření hranice předložilo Helsinkám oficiální protest.

Žádosti o azyl se budou přijímat jen na nejsevernějším přechodu

Po uzavření jižnějších přechodů se migranti přesunuli dále na sever k hraničním přechodům Vartius a Salla, které dosud přijímaly žádosti o azyl. Tři ze čtyř zbývajících hraničních přechodů však nyní Finsko rovněž uzavře a otevřený ponechá jen přechod Raja-Jooseppi. „Raja-Jooseppi je nejvíc na severu a vyžaduje skutečné úsilí, aby se tam člověk dostal,“ řekl k tomu premiér Orpo. Na tomto hraničním přechodu bude podle finské pohraniční stráže soustředěno přijímání žádostí o azyl.

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová Reuters řekla, že Finsko by případně mohlo uzavřít i celou hranici s Ruskem. Jenom v tomto měsíci přišlo z Ruska do Finska více než 600 lidí bez dokladů vyžadovaných pro vstup do Evropské unie, uvedla agentura.

Somálci a Syřané jsou i na hranicích s Estonskem

Finsko se nedávno stalo členskou zemí Severoatlantické aliance a jeho hranice s Ruskem slouží rovněž jako vnější hranice EU.

To platí také o estonsko-ruské hranici, na kterou podle estonské stanice ERR od minulého čtvrtka přišlo 75 migrantů převážně ze Somálska a Sýrie. Tito lidé, kteří se pokusili dostat do Estonska přes hraniční přechod Narva, podle estonského ministerstva vnitra nežádali o azyl a byli vráceni.

Tallinn Moskvu obvinil z „hybridní útočné operace“, při níž údajně přiváží migranty na hranici.