Afghánští migranti bez dokladů opouštějí Pákistán, který už je odmítá hostit. Celkem jich je přes milion

Tisíce Afghánců v osobních a nákladních automobilech zaplněných nábytkem, oblečením a dalšími věcmi se ve středu zařadily do dlouhé fronty na hraničním přechodu Torcham. Chtějí se vrátit z Pákistánu do své vlasti. Pákistánské úřady daly migrantům bez platných dokladů čas na dobrovolný odchod ze země právě do středy, poté je začnou zatýkat a vyhošťovat.