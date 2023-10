Hra o plochu někdejšího letiště Tempelhof pokračuje. Radnice chce na okraji rekreačního areálu stavět

Je to kus berlínské historie a rarita zároveň. Letiště v samém centru města. Místo, kde během sovětské blokády Západního Berlína dosedalo koncem 40. let jedno americké letadlo se zásobami za druhým. Letiště definitivně ukončilo provoz v roce 2008.

Radnice by chtěla zmenšit rekreační areál

Letiště se svými třemi sty hektary se stalo velkou volnočasovou zónou, kde se sportuje, prochází nebo třeba griluje. Denně podle počasí přicházejí na místní ranveje tisíce až desetitisíce lidí. Podle berlínské radnice by ale rekreační areál stačil menší, chtěla by v něm stavět.

„Nechceme stavět na celém tempelhofském letišti, ale pouze na jeho okraji. Musíme využít veškerý potenciál Berlína, protože máme dramatickou situaci na trhu s bydlením,“ říká Christian Gräff (CDU) z odboru rozvoje města.

Podle studií chybí v německé metropoli na sto tisíc bytů. V posledních letech se prakticky nestavělo, počet obyvatel města přitom rostl. Stavební tempo se navíc ještě zpomalilo, developeři ruší plánované projekty kvůli vysokým cenám stavebnin.

Zákon, který může radnice změnit

Na Tempelhofu chce stavět městský úřad. Už vznikají občanská hnutí, která se záměrem radnice nesouhlasí. „Známe ty minulé plány, a z nich je možné dobře odtušit, jak bude tento letištní areál vypadat. Vzhledem k plánované zástavbě můžeme také předpokládat, že i když se bude stavět jen na okraji, nebude celý Tempelhof volně přístupný pro další generaci,“ upozornila Lisa Wiedekammová z iniciativy 100% Tempelhofer Feld.

Od referenda z roku 2014 platí, že se na letišti stavět nebude. Je na to zákon. Ten může ale radnice změnit, a to s poukazem na závažný nedostatek bytů. V příštích měsících se proto pokusí Berlíňany přesvědčit, že by se na bývalém letišti dalo kromě odpočívání i bydlet, uvedl zpravodaj ČT.