Někteří republikáni nechtějí dodržet dohodu o rozpočtu, hrozí platební neschopnost, varoval Biden

„Malá skupina extremistických republikánů nechce respektovat dohodu a za to by mohli zaplatit všichni Američané,“ řekl Biden během večeře v Kongresu podle agentury AFP. Apeloval na republikánské zákonodárce, že musí před termínem 30. září podniknout okamžité kroky, aby zabránili ochromení vlády, napsala agentura Reuters.

Dohoda uzavřená v květnu mezi republikánským vedením Kongresu a Bidenovou administrativou by měla umožnit financovat základní priority a stále by během příštích deseti let snížila rozpočtový deficit o bilion dolarů, připomněl Biden.

Shutdown by poškodil bezpečnost potravin, výzkum rakoviny a programy pro děti, řekl Biden. Dodal, že zajištění financování vlády je jednou z hlavních funkcí Kongresu. „Nastal čas, aby republikáni začali dělat práci, kvůli které je Amerika zvolila,“ řekl.

Biden také popsal svou kampaň před prezidentskými volbami v příštím roce proti pravděpodobnému republikánskému vyzyvateli, bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi, jako bitvu proti politickému extremismu.

„Přál bych si říci, že ohrožení naší demokracie skončilo naším vítězstvím v roce 2020, ale nestalo se tak. Naše demokracie je stále v sázce,“ řekl.