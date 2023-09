Opuštěným ve vlnám musíme pomoci, řekl papež při návštěvě Marseille

Svou modlitbu a tichou vzpomínku František věnoval těm, kdo ve Středomoří umírají v současnosti – migrantům. Papež dlouhodobě vyzývá evropské země k přijímání migrantů mířících na kontinent po moři. Už dříve ostře kritizoval zacházení s běženci u evropských břehů a označil Středozemní moře za „největší hřbitov světa“. V jeho vlnách za necelých deset let zemřelo třicet tisíc lidí. Odpírání vstupu migrantům je podle hlavy katolické církve skandální, nechutné a hříšné.

Šestaosmdesátiletý papež, který po červeném koberci projel na kolečkovém křesle, se na letišti pozdravil s řadou představitelů místní církve a úřadů. Poté zamířil k modlitbě do baziliky Notre-Dame de la Garde, která je jedním ze symbolů Marseille.

„Lidem, kterým hrozí utopení, když jsou opuštěni ve vlnách, musíme pomoci. Je to povinnost lidstva, je to povinnost naší civilizace,“ prohlásil papež během setkání v Marseille s představiteli různých náboženství u památníku námořníků a migrantů, kteří zemřeli v moři.

video Události: Papež František přijel do Marseille

Návštěvu Paříže František odmítl

Téma v zemi silně rezonuje poté, co tisíce migrantů dorazily na italský ostrov Lampedusa. Část z nich má namířeno na francouzské území. Do Evropy, zejména k břehům Itálie, nyní míří dvojnásobný počet migrantů než loni. „Migranti přicházející z Eritrey a Súdánu se budou snažit dostat do Velké Británie, zatímco migranti z Tuniska zůstanou ve Francii, protože tu mají kulturní a rodinné vazby,“ popsal odborník na migrační politiku Christophe Pouly.

Evropské země však zatím nenašly řešení, jak ulevit přetíženým státům, a snaží se především omezit počet lidí připlouvajících zejména z Afriky.

O migraci bude přímo v Marseille papež jednat i s prezidentem Emmanuelem Macronem, kterému se nepodařilo hlavu katolické církve přilákat do Paříže. Papež František nechce svou návštěvu politizovat a dává přednost setkání s lidmi. Cestu na mši chce proto absolvovat v otevřeném voze.