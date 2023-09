Rusko stupňuje tlak na LGBT+ komunitu. V Moskvě ji veřejně hájí poslední právní kancelář

Poslední právní kancelář, která přímo v Moskvě veřejně hájí zájmy sexuálních menšin, se v překladu jmenuje Případ LGBT. Její pracovníci teď stále častěji čelí přímým fyzickým útokům. „Přesně víme, kdo na nás zaútočil. Existují o tom videozáznamy, útočníci si nezakrývají tváře. Všechno jsme předali policii. Ta nikoho dosud neidentifikovala,“ řekl právník Vladimir Komov.

Lidem z komunity se snaží v právní kanceláři pomáhat také třiadvacetiletý transsexuál Robert Lebeděv. Jako dívka začal před několika lety svoji přeměnu hormonální terapií. I když mu to teď přímo zakazuje nový zákon, dál se chce stát mužem. „Bohužel jsem nestihl změnit dokumenty před novým zákonem, takže dál mám dokumenty se ženským jménem a pohlavím,“ přiblížil.

Chirurgický zákrok i novou mužskou identitu si ještě stačil v Rusku legálně udělat čtyřicetiletý muž, který z bezpečnostních důvodů tají svoji identitu. Prozradil o sobě jenom to, že místo Olgy má teď oficiálně v dokladech jméno Alexej. „Bohužel v naší zemi nejsme v bezpečí. Každou minutu to můžou pocítit i lidé, kteří si stihli udělat změnu pohlaví. Úřady nám můžou i nařídit, abychom se vrátili k tomu, co jsme byli dřív,“ řekl.

S invazí na Ukrajinu se lidé mobilizovali

Zmíněnou právní kancelář založili ruští aktivisté v květnu loňského roku, necelé tři měsíce po otevřeném ruském útoku na Ukrajinu. Zatím se snaží i přes nevoli úřadů ve své práci pokračovat. „Když začala válka, začal jsem pociťovat, že se lidé začali mobilizovat na obranu své komunity LGBT,“ uvedl Komov.

Lebeděv o odchodu ze země přes tlak neuvažuje. „Pokud mi nebude hrozit smrtelné nebezpečí, tak odsud neodjedu (…) Podvědomě se trochu bojím, ale ne tolik, abych toho tady nechal,“ svěřil se.

Homosexualita není v Rusku trestná třicet let. Přesto v roce 2013 země zakázala propagandu netradičních způsobů života mezi nezletilými a letos zákaz rozšířila na všechny obyvatele. Kreml se tak staví do role ochránce tradiční rodiny.

Chirurgická změna pohlaví je v Rusku stále možná, ale pouze tehdy, pokud je tento zákrok nevyhnutelný při léčbě vrozených vad u dětí a schválí ho speciální komise.