Činnost Rusů v Záporožské jaderné elektrárně vyvolává obavy, vědci ale věří její odolnosti

Britský list The Financial Times se proto věnoval možným nebezpečím spojeným s poškozením záporožské elektrárny. „Pokud by se Rusové pokusili způsobit maximální škody, například vyhozením jednoho z reaktorů do vzduchu, jejich akce by šokovala svět, ale radiologický dopad by se do značné míry omezil na místní oblast,“ řekl listu profesor jaderné energetiky na britské univerzitě v Birminghamu Paul Norman.

Většina jaderných vědců trvá na tom, že v Záporoží není téměř žádná pravděpodobnost katastrofy srovnatelné s tragédií v jaderné elektrárně v Černobylu na severní Ukrajině v roce 1986. „Naši odborníci pečlivě zvažovali nejhorší možné scénáře, včetně bombardování a záměrné sabotáže reaktorů a kontejnerů na skladování vyhořelého paliva,“ uvedla Americká jaderná společnost.

Z těchto variant jim nevyplynula situace, která by měla za následek zdravotní následky pro veřejnost spojené s radiací.