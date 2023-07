Požáry zasahují i Alžírsko. Mají tam už desítky obětí

Ve vyschlých horských oblastech severního Alžírska rozdmýchává několik metrů vysoké plameny silný vítr. Proti této kombinaci sil jsou alžírští hasiči se svou výbavou bezmocní.

Na strmých kopcích ve vnitrozemí bojují proti zuřícímu ohni pozemní jednotky, podpora ze vzduchu chybí. Rychlost, kterou se požár šíří, místní překvapil. Do půl hodiny přišli téměř o vše.

Někteří se zoufale snaží ochránit i to málo, co jim zbylo. Vítr může plameny zase stočit zpět. „Oheň spálil vše, co mu stálo v cestě,“ řekl k tomu obyvatel obce Zbarbar Ali Saibi.

Spálená zem

I na pobřeží necelých dvě stě kilometrů východně od Alžíru připomíná spálená zem měsíční krajinu. Před plameny tu nestačily utéct posádky dvou aut. Jednou z nich byla sedmičlenná rodina.

„Sedm lidí bylo v tomto autě a pět v tom druhém. Dvanáct lidí zemřelo,“ uvedl obyvatel zasažené obce Messoudi Jucef.