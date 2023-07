Inzerce státních podniků výměnou za změny v redakci. Polští šéfredaktoři si stěžují na tlak vlády

Zprávy z redakce Onet.pl čtou denně miliony Poláků. Její vedení tvrdí, že v nedávné době čelilo politickému tlaku vysokého vládního představitele na personální změny.

„Navrhl, že by do Onet.pl vláda jmenovala zástupce šéfredaktora, který by zastupoval její zájmy,“ říká zástupce šéfredaktora Andrzej Stankiewicz. Pět desítek polských šéfredaktorů se proti tomu ohradilo v otevřeném dopise.

Inzerce velkých podniků

Redakce tvrdí, že výměnou za ústupek vládě dostala příslib inzerce velkých státních podniků. Ty jinak reklamu nakupují téměř výhradně v médiích spřízněných s konzervativním kabinetem.

„Počet čtenářů, obliba média… na tom nesejde. Důležité pro ně je to, zda dané médium zastává názory vlády. V tom případě peníze z inzerce dostane,“ dodává Stankiewicz.

Ročně jde v přepočtu o desítky milionů korun, díky kterým se z peněz státních podniků de facto nepřímo financuje mediální kampaň před říjnovými volbami. Příkladem je videoklip, který kompletně zaplatil petrochemický gigant PKN Orlen a který se trefoval do parlamentní opozice.

Jiný spot si zase zaplatila státní firma PGE. Běžel ve stejný den, kdy vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) pořádala volební mítink u kontroverzního Dolu Turów. „Ubráníme Turów, ubráníme Polsko!“ ujišťují titulky v klipu.