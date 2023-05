Waters na koncertě ve Frankfurtu nechal sporný kostým ve skříni. Nejsem antisemita, řekl rocker

Waters uvedl, že cítí lítost kvůli tomu, co se dělo lidem v roce 1938 ve Festhalle frankfurtského veletržního areálu, kde se v neděli uskutečnil jeho koncert. Během pogromu sem byli shromažďováni Židé, z nichž mnozí později zahynuli v koncentračních táborech. Hudebník také řekl, že ví, že ho mnozí lidé považují za antisemitu. „To nejsem,“ zdůraznil před jásajícími diváky. Podle agentury DPA mu vyhrkly slzy.

Už o víkendu britský rocker tvrdil, že jeho oděv je ve skutečnosti antifašistický. „Celý život jsem se vyslovoval proti autoritářství a útlaku všude, kde jsem je viděl,“ prohlásil zpěvák a připomněl, že i jeho rodiče bojovali proti nacismu za druhé světové války.

Waters se na svých vystoupeních tradičně převléká za „demagoga“, oblek si tentokrát ve Frankfurtu nevzal. Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí při písni In The Flesh z alba The Wall (Zeď). Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu na koncertě v Praze.