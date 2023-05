„Královna rock'n'rollu zemřela dnes ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. Svět s ní ztratil hudební legendu a vzor,“ cituje ze středečního prohlášení mluvčí.

Turnerová se proslavila jako interpretka hitů Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye.