Dvě největší bulharské strany se dohodly na vládě, po devíti měsících se vystřídají v jejím čele

Strany oznámily dohodu krátce předtím, než Gabrielová sdělila prezidentovi Rumenovi Radevovi, že nevyužije pokus sestavit vládu. Očekává se, že jako další dostane mandát k sestavení vlády představitel PP, který by měl postavit kabinet na základě oznámené dohody mezi stranami, které mají v parlamentu většinu. Radev po jednání s Gabrielovou řekl, že pověření udělí „v příštích dnech“.

Nová vláda by měla mít omezený mandát na osmnáct měsíců. Během něj by například chtěla prosadit změny ústavy a změny zákonů tak, aby přiblížila zemi vstupu do schengenského prostoru a umožnila čerpání unijních fondů, a také by měla schválit rozpočet.

„Jako záruka toho, že vláda bude fungovat nejméně osmnáct měsíců, tak podle návrhu já budu během prvních devíti měsíců premiérem a Gabrielová vicepremiérkou a ministryní zahraničí. V následujících devíti měsících bude premiérkou Gabrielová a já vicepremiérem,“ řekl při společné tiskové konferenci s Gabrielovou Denkov, který je exministrem školství. Politickou situaci v zemi označil za „extrémně těžkou“.

Gabrielová, která rezignovala na funkci eurokomisařky, aby se mohla věnovat politice v Bulharsku, uvedla, že cílem dohody je dát zemi fungující vládu. „Všichni jsme udělali mnoho ústupků,“ prohlásila. V současnosti v zemi vládne přechodný kabinet jmenovaný prezidentem Radevem, který ale nemá oporu mezi parlamentními stranami. Země tak nemá schválený státní rozpočet a váznou také některé legislativní změny, které například vyžaduje Brusel pro čerpání unijních fondů.